Gimondi: Mattarella, i suoi tanti successi hanno dato prestigio a Italia nello sport

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "esprime il suo cordoglio per la morte di Felice Gimondi, ricordandone i tanti successi che hanno dato prestigio all’Italia nello sport e il suo stile di grande valore nel comportamento sportivo e umano". E' quanto si legge in una nota del Quirinale. Il campione bergamasco, uno dei più grandi ciclisti di sempre, è morto ieri, a 76 anni, per un malore, in Sicilia. (Com)