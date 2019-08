Iran: Zarif oggi in Kuwait, focus su rapporti bilaterali e tensioni Golfo

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, si recherà oggi in Kuwait per una visita di un giorno nel pieno delle tensioni attualmente in corso nella regione del Golfo Persico. Durante la sua permanenza, Zarif avrà un incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri, Sabah al Khalid. La visita di Zarif in Kuwait avviene a pochi giorni dal viaggio del responsabile della diplomazia iraniana in Qatar. L'Iran sciita mantiene buoni rapporti con il Kuwait, a differenza di altri paesi della regione come Arabia Saudita, Bahrein e Emirati Arabi Uniti. In questi anni, nonostante l'aumento delle tensioni con l'Iran in particolare dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano, il Kuwait ha mantenuto un atteggiamento particolarmente al di sopra delle parti, pur restando un alleato strategico di Arabia Saudita ed Emirati. Circa 55.000 iraniani vivono in Kuwait, secondo l'ambasciata iraniana, mentre gli sciiti costituiscono circa un terzo della popolazione indigena del Kuwait (circa 1,4 milioni di persone). (segue) (Res)