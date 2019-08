Iran: Zarif oggi in Kuwait, focus su rapporti bilaterali e tensioni Golfo (2)

- Una volta terminata la visita in Kuwait, Zarif partirà alla volta della Scandinavia dove farà tappa in Finlandia, Svezia e Norvegia. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Irna”, Zarif incontrerà ad Helsinki il 19 agosto il presidente finlandese Sauli Niinisto e il ministro degli Esteri, Pekka Haavisto. Il responsabile della diplomazia iraniana incontrerà anche il ministro finlandese per la Cooperazione allo sviluppo e il Commercio estero Ville Skinnari. Secondo quanto riferito in un nota dal ministero degli Esteri finlandese, le tensioni in corso nella regio del Golfo Persico saranno uno dei temi al centro dei colloqui tra il presidente Niinisto, il ministro Haavisto e Zarif. “Le tensioni nel Golfo Persico hanno un impatto su tutto il mondo. Tale situazione rende ancora più importante il dialogo. "Gli argomenti di discussione nelle riunioni includeranno relazioni bilaterali, questioni internazionali e regionali, diritti umani e la presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea", ha affermato il ministero degli Esteri nella nota. Dopo Helsinki Zarif proseguirà il viaggio verso Stoccolma e Oslo. (Res)