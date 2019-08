I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo-Serbia: ambasciatore britannico O'Connell, dichiarazione Quintetto interpretata male - La ripresa del dialogo tra Pristina e Belgrado è nell'interesse delle parti e della regione: la questione delle elezioni anticipate è solo interna al Kosovo. In questo modo l'ambasciatore britannico a Pristina, Ruairi O’Connell, ha voluto chiarire il significato della dichiarazione congiunta dei governi dei paesi del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) dopo che la stampa kosovara ha speculato sul fatto che tale posizione non menzionava l'esigenza di elezioni anticipate. "Leggo 'commentatori' affermare che la dichiarazione del Quintetto sarebbe un invito alla formazione di un nuovo governo senza passare per le elezioni", ha osservato l'ambasciatore britannico chiedendosi "perché i giornali stampano le loro idee senza senso invece di chiederci prima cosa ne pensiamo?". O'Connell ha quindi chiarito che andare o meno alle urne è una questione interna alla politica del Kosovo, ma a prescindere da ciò il dialogo tra Pristina e Belgrado dovrebbe riprendere "il prima possibile". (segue) (Res)