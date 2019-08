Serbia-Giappone: ministro Esteri Dacic fa appello a omologo giapponese, no a voto per Kosovo in Interpol (4)

Belgrado, 16 ago 10:33 - (Agenzia Nova) - "Questo indica da una parte come la Serbia abbia rafforzato la propria posizione, ma dall'altra che non dobbiamo essere euforici", ha ancora osservato Vucic aggiungendo che si tratta del successo "di un paese piccolo, combattivo e fiero". La Serbia cercherà comunque di costruire in futuro relazioni ancora più strette con i paesi che oggi hanno votato a favore di un ingresso del Kosovo nell'Interpol, secondo quanto affermato da Vucic. "Costruiremo rapporti ancora più stretti con il desiderio di mostrare quanto ci è caro un compromesso, ma di mostrare anche che la Serbia non è un paese facile da umiliare, vincere e calpestare. Credo che avremo con quei paesi rapporti ancora migliori, ma non dimenticheremo mai l'amicizia di quei paesi che sono stati dalla nostra parte", ha detto il presidente serbo. (segue) (Seb)