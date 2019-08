Serbia-Giappone: ministro Esteri Dacic fa appello a omologo giapponese, no a voto per Kosovo in Interpol (11)

La nota concludeva rimarcando che il Kosovo continuerà il suo lavoro per il rafforzamento della sua statualità e per l'adesione all'Interpol. Il voto è stato commentato in quella giornata anche dall'ambasciata statunitense a Pristina, secondo la quale l'adesione del Kosovo all'Interpol non riguarderebbe il riconoscimento dell'indipendenza del paese ma il rafforzamento della sicurezza nei Balcani e nel mondo. In una nota diffusa dall'ambasciata si leggeva che "la polizia del Kosovo è un istituzione pienamente integrata e capace, che ha dimostrato di poter aiutare a smantellare organizzazioni di terroristi internazionali, criminali nello spazio cibernetico, e nel contrabbando di droghe, armi ed esseri umani". (segue) (Seb)