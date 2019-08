I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: ministero Commercio impone dazi su import da Nord Macedonia - Il ministero del Commercio e dell'Industria del Kosovo ha deciso oggi, come misura di reciprocità, di introdurre dazi sull'importazione di miele e patate dalla Macedonia del Nord. Secondo quanto annunciato dal ministro del Commercio e dell'Industria kosovaro, Endrit Shala, parlando al portale d'informazione "Gazeta Express", la decisione entra in vigore a partire da oggi. La decisione è stata inoltrata alla Dogane kosovare che da oggi sono obbligate a rispettare la nuova misura a tutti i valichi di frontiera con la Macedonia del Nord. Shala ha ricordato di aver inviato alle autorità di Skopje una lettera per informare sulla possibilità di introdurre tale misura di reciprocità, chiedendo "di riflettere e di permettere l'importazione di prodotti ittici verso la Macedonia del "Nord"; data la mancata risposta, ha concluso il ministro kosovaro, da oggi Pristina ha deciso l'imposizione di questi dazi. (segue) (Res)