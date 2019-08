Difesa: missione Kfor, a Pristina cerimonia cambio denominazione Multinational Battle Group West in Regional Command West (3)

- Un altro aspetto significativo della trasformazione riguarda l’incremento della multinazionalità del Rc-W che vede aggiungersi, alle quattro nazioni operanti nel pre-esistente Mnbg-W, ovvero Italia, Austria, Slovenia e Moldova, assetti provenienti da Turchia, Polonia e Svizzera. L’unicità di comando, sotto la quale rientrano sia gli assetti cinetici che quelli non cinetici, ha permesso di migliorare il coordinamento delle attività, garantendo un supporto ancora più efficace per l’assolvimento della missione in Kosovo, ovvero, contribuire al mantenimento di un “ambiente” stabile, consolidando il progresso socio-economico che da venti anni il Kosovo vive. (Com)