Argentina: settimana chiude con svalutazione del 25 per cento e differenziale raddoppiato (4)

- Mercoledì scorso, a tre giorni dalle elezioni e nel pieno della tormenta finanziaria, il governo Macri aveva annunciato una prima batteria di misure anti crisi consistenti nell'aumento del salario minimo (attualmente a 200 euro circa), un bonus straordinario di 80 euro a fine mese per gli impiegati pubblici, l'aumento del minimo non imponibile della tassa sul reddito a 1100 euro circa, la moratoria con il fisco per le piccole e medie imprese e il congelamento dei prezzi delle benzine per 90 giorni, poi sospeso. Il costo fiscale di queste misure è stato stimato attorno ai 600 milioni di euro (al cambio corrente). Il documento divulgato dal governo al margine dell'annuncio non specificava ad ogni modo l'origine delle risorse fiscali per l'applicazione del pacchetto ma solo che "verranno assegnate partite senza intaccare gli obiettivi del risultato primario stabilito nella Finanziaria". (segue) (Abu)