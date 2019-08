Difesa: missione Kfor, a Pristina cerimonia cambio denominazione Multinational Battle Group West in Regional Command West

- Si è svolta lo scorso 15 agosto, presso il Comando Nato-Kfor di Pristina, alla presenza del comandante della missione in Kosovo, generale di divisione Lorenzo D’Addario e autorità civili e militari, la cerimonia che ha sancito il cambio di denominazione del Multinational Battle Group West (Mnbg-W) in Regional Command West (Rc-W), unità a guida italiana schierata nel settore occidentale del Kosovo. Come riferisce un comunicato stampa, la cerimonia ha suggellato la rimodulazione della catena di comando e controllo delle unità schierate nel teatro operativo kosovaro. Il Rc-W ha infatti inglobato, oltre alle unità cinetiche, destinate al controllo del territorio in termini di sicurezza, quelle non cinetiche, unità destinate alla cooperazione e al collegamento con la popolazione locale, queste ultime fino ad oggi alle dipendenze di un comando parallelo denominato Joint Regional Detachment West (Jrd- W). Con la trasformazione il comandante del Rc-W, colonnello Daniele Pisani, ha assunto la totale responsabilità del settore ovest del Kosovo. (segue) (Com)