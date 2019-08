Difesa: missione Kfor, a Pristina cerimonia cambio denominazione Multinational Battle Group West in Regional Command West (2)

- La trasformazione non ha comportato un cambiamento in termini numerici, le unità del Rc-W, attualmente schierate in teatro operativo, continueranno a svolgere attività di supporto alla sicurezza ed alla stabilità dell’area di responsabilità, mediante unità di manovra a livello battaglione. Il collegamento con le autorità locali e le organizzazioni non governative a livello regionale per il monitoraggio del territorio saranno svolti da team multinazionali, denominati Liaison Monitoring Team (Lmt), ovvero squadre di collegamento e monitoraggio, operanti nelle 15 municipalità che rientrano nel settore di competenza del Rc-W. (segue) (Com)