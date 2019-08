Business news: Repubblica Ceca, 10 miliardi di investimenti per stazioni ferroviarie fino a 2024

- L'autorità ceca responsabile per l'infrastruttura ferroviaria (Szdc) ha annunciato l'investimento di quasi 10 miliardi di corone (circa 387 milioni di euro) per il rinnovo delle stazioni in giro per il paese nel prossimo quinquennio. Lo riporta l'emittente televisiva "Ceske televize". Oltre 50 progetti sono già in corso da quest'anno, ma Jiri Svoboda, presidente dell'Szdc, ha affermato che i luoghi interessati da lavori saranno 350 da qui al 2024. (Vap)