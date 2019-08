Business news: Slovenia-Giappone, accordo su ricerca e sviluppo componenti robot per riabilitazione

- Slovenia e Giappone hanno siglato un accordo per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo di componenti robotiche per la riabilitazione. Si tratta in particolare di due intese, come riporta il portale d'informazione "Slovenia Times", una siglata dall'università di Fujita e da quella di Lubiana, l'altra dal centro di riabilitazione Uri Soca Rehabilitation e dalla società Toyota. Alla firma dell'accordo è stato presente il segretario di Stato sloveno all'Economia, Ales Cantarutti, il quale ha apprezzato gli sviluppi della cooperazione tra Slovenia e Giappone nel settore. L'ambasciatore giapponese a Lubiana Masaharu Yoshida ha evidenziato che l'università di Fujita è leader del settore nel paese asiatico e l'accordo odierno "ci permette di trovare un terreno comune per lo sviluppo di robot per la riabilitazione e, sopratutto, per immetterli sul mercato". (Lus)