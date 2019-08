Business news: ministro Esteri serbo Dacic, falso paragone fra dazi kosovari e campagna serba anti-riconoscimento

- La nota emessa in settimana dai paesi del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) stabilisce un "falso paragone" fra i dazi introdotti da Pristina sulle merci serbe e la campagna condotta da Belgrado a livello internazionale contro il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, in un intervento per l'emittente "Tv Pink". Dacic ha detto che secondo tale comunicato sembra che la parte kosovara "abbia il diritto di introdurre i dazi" perché la Serbia sta conducendo una campagna per il ritiro del riconoscimento del Kosovo da parte degli Stati nel mondo. "E allora cosa sono i dazi (di Pristina) verso la Bosnia Erzegovina, conduce anche lei forse una campagna contro il riconoscimento?", ha domandato ironicamente Dacic. L'obiettivo della Serbia, ha ancora precisato il ministro, è quello di portare il numero dei riconoscimenti al di sotto della metà dei membri delle Nazioni Unite. (Seb)