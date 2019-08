Business news: Romania, crescita economica al 4,8 per cento in primo semestre del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia romena è cresciuta del 4,8 per cento nei primi sei mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, su serie destagionalizzate, e del 4,7 per cento su serie lorde. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Nel secondo trimestre di quest'anno, la crescita del Pil è stata dell'uno per cento rispetto al primo trimestre dell'anno e del 4,6 per cento rispetto al secondo trimestre 2018. Le autorità romene stimano per quest'anno una crescita del 5,5 per cento dell'economia nazionale. D'altro canto, le istituzioni finanziarie internazionali fanno affidamento su una crescita del Pil inferiore al 4 per cento nel 2019. Le previsioni della Commissione europea indicano un progresso economico del 3,3 per cento, il Fondo monetario internazionale (Fmi) stima una crescita del 3,1 per cento, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) del 3,2 per cento e la Banca mondiale del 3,6 per cento. (Rob)