Business news: ministro bulgaro Petkova, 19 agosto scadenza per offerte su centrale nucleare Belene

- La società russa Rosatom ha già dichiarato la volontà di partecipare alla procedura per la selezione relativa al progetto della centrale nucleare di Belene: la scadenza della gara è fissata al 19 agosto. Lo ha sottolineato il ministro dell'Energia bulgaro, Temenuzhka Petkova, commentando la sua recente visita in Turkmenistan per l'agenzia di stampa "Novinite". Secondo Petkova, non ci dovrebbe essere alcuna reazione negativa da parte della Commissione europea se la società russa Rosatom vincesse il progetto. "E' importante per noi riuscire a realizzare la nostra idea per l'attuazione del progetto sulla centrale nucleare di Belene, in quanto sarà necessario in termini di sicurezza energetica per il paese nei prossimi anni", ha dichiarato il ministro dell'Energia bulgaro. (Bus)