Business news: Banca centrale Serbia, proiezioni inflazione al 2 per cento

- L'indice dell'inflazione in Serbia dovrebbe attestarsi attorno al 2 per cento nel 2019 e lo stesso risultato dovrebbe essere conseguito nel 2020: sono le previsioni della Banca nazionale serba (Nbs) secondo quanto dichiarato dal suo vice governatore, Zeljko Jovic. Secondo quanto riporta la stampa locale, Jovic ha precisato che tale percentuale caratterizza l'andamento dell'inflazione degli ultimi 6 anni. "L'inflazione è stata negli ultimi 6 anni bassa e stabile e ci aspettiamo che la stessa cosa accada quest'anno e il prossimo", ha detto Jovic in conferenza stampa. Il mese di luglio ha visto in Serbia un indice d'inflazione più basso dello 0,2 per cento rispetto al mese di giugno, secondo i dati diffusi nei giorni scorsi dall'Istituto nazionale di statistica. (Seb)