Business news: Geostat, in Georgia Ide in calo del 35,5 per cento annuo nel 2018

- Gli investimenti esteri diretti (Ide) in Georgia sono ammontati a 1,2 miliardi di dollari nel 2018 (dati rettificati), il 35,5 percento in meno rispetto al 2017. È quanto riferito dall'Ufficio statistico nazionale georgiano (Geostat). Secondo Geostat, i motivi principali per la riduzione degli Ide comprendono il completamento di una pipeline, il trasferimento della proprietà in alcune società da unità non residenti a residenti, la fornitura dei dati adeguati sulle perdite di profitto di alcune società e la riduzione delle passività verso gli investitori diretti non residenti. La quota di Ide dei principali investitori esteri vede l’Azerbaigian al primo posto con il 19,5 per cento, seguito da Paesi Bassi col 16,5 per cento e Regno Unito con il 14,1 per cento. Complessivamente questi tre attori contribuiscono al 48 per cento degli Ide in Georgia nel 2018. Meta principale degli investimenti è il settore finanziario, seguito da quelle delle costruzione e dal comparto trasporti e comunicazioni. (Res)