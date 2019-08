Business news: rappresentante Tap per Grecia, gasdotto contribuirà a decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas naturale che sarà trasportato tramite il gasdotto Transadriatico (Tap) contribuirà all'obiettivo della decarbonizzazione, innanzitutto nell'Europa sud-orientale e nei Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il rappresentante del consorzio Tap per la Grecia, Katerina Papaleksandri. "Il gasdotto Tap aiuterà l'Europa nella transizione verso un economica con basse quote di carbone; diversificherà le fonti delle forniture energetiche, rafforzerà la concorrenza europea e migliorerà le connessioni del gas in Europa. Ci aspettiamo un aumento della domanda di gas naturale, dal momento che quest'ultimo rimpiazzerà il carbone e il legno", ha dichiarato Papaleksandri citata dal portale d'informazione "Independent Balkans News Agency". (Gra)