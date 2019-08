Business news: Russia-Francia, inviato commerciale a Parigi, interscambio in crescita negli ultimi tre anni

- Il commercio tra Russia e Francia negli ultimi tre anni ha mostrato una crescita costante, aprendo opportunità di riportare l’interscambio ai livelli pre-crisi. Lo ha detto il nuovo rappresentante commerciale russo in Francia, Mikhail Makarov, all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Dopo il picco del 2011 (28,1 miliardi di dollari), il fatturato commerciale tra Russia e Francia ha subito un calo significativo (del 48 per cento nel periodo 2012-2015). Tuttavia, negli ultimi tre anni, l’interscambio ha mostrato una crescita costante", ha detto il rappresentante commerciale. Secondo Makarov, i risultati per il 2018 hanno mostrato un aumento dell'11,2 per cento, pari a 17,2 miliardi di dollari. "Abbiamo tutte le ragioni per credere che sino alla fine del 2019 la crescita commerciale proseguirà. E sono assolutamente certo che nei prossimi anni saremo in grado di tornare al livello commerciale pre-crisi", ha dichiarato il funzionario. (Rum)