Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, l'amicizia con gli alleati occidentali è sacra

- L'amicizia con gli alleati occidentali è "sacra e perenne": lo ha detto il premier dimissionario kosovaro e leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, in un messaggio diffuso sui social network. "I nostri rapporti con i partner sono basati sulla sincerità, non sul servilismo", ha dichiarato Haradinaj diffondendo anche una foto in cui viene ritratto con l'ex segretario di Stato Usa alla Difesa, James Mattis. "Grazie a questi rapporti il Kosovo ha ottenuto la fiducia per creare l'Esercito, la partizione del Kosovo è stata impedita, è stata garantita la proprietà kosovara al 100 per cento sulle miniere di Trepca, e così via", ha dichiarato Haradinaj rispondendo a coloro che lo hanno accusato di aver danneggiato i rapporti con gli alleati internazionali durante i suoi anni al governo. (segue) (Kop)