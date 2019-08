Usa-Pakistan: Trump a colloquio con Khan, focus su riduzione tensioni con India su Kashmir (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autonomia costituzionale concessa al Kashmir indiano circa 70 anni fa “non ha dato a quello Stato altro che terrorismo, separatismo e corruzione”, ha aggiunto il premier. “E’ iniziata una nuova era nel Jammu e Kashmir e a Ladakh”, ha aggiunto il capo del governo indiano, aggiungendo che d’ora in poi i cittadini indiani di tutto il paese avranno gli stessi diritti e doveri. Il governo Modi ha anche deciso di suddividere lo Stato di Jammu e Kashmir in due porzioni: una, che manterrà il nome originario, continuerà a disporre di una propria assemblea legislativa; la seconda, rinominata Ladakh, invece no. Il governo indiano ha inoltre schierato migliaia di militari addizionali nella regione per prevenire eventuali violenze, mentre i servizi di telefonia mobile e connessione a Internet restano sospesi. Gli assembramenti di più di quattro persone rimangono vietati in alcune aree dello Stato, e secondo rapporti non ufficiali oltre 300 leader e separatisti sono stati arrestati. (segue) (Was)