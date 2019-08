Usa: rappresentante speciale Biegun in visita in Giappone e Corea del Sud dal 19 al 22 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale Usa per la Corea del Nord Stephen Biegun si recherà in visita in Giappone dal 19 al 20 agosto e successivamente a Seul dal 20 al 22 agosto. Nei due paesi asiatici, Biegun incontrerà i rappresentanti giapponesi e sudcoreani, per discutere del coordinamento in vista del processo di definitiva denuclearizzazione della Corea del Nord.(Was)