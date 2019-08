Usa: Agenzie dogane segnala problemi in sistemi controllo presso scali aeroportuali

- L'Agenzia per le dogane e la protezione delle frontiere Usa (Cbp) sta registrando delle interruzioni temporanee nei sistemi di controllo di diversi scali aeroportuali nazionali. Lo ha reso noto la stessa Cbp tramite il proprio profilo Twitter. L'agenzia sta "lavorando prontamente" per la risoluzione di tali problemi, rivolgendosi allo stato attuale a "metodi alternativi" fino a quando la situazione non sarà completamente ristabilita. Fra gli scali colpiti vi sarebbero il John F. Kennedy (JFK) di New York e il Los Angeles International Airport (LAX), con conseguenti ritardi e attese per i passeggeri.(Was)