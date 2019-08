Business news: Serbia, per ministro Finanze apertura sezione Corridoio 11 "è un sogno che si realizza"

- L'apertura della sezione Obrenovac-Ljig del Corridoio autostradale 11 in Serbia "è un sogno" lungo decenni che finalmente si realizza: lo ha detto oggi il ministro serbo delle Finanze, Sinisa Mali, ospite dell'emittente "Rts". Il ministro ha ricordato che l'apertura della sezione consentirà di avere una tratta autostradale ininterrotta fra Obrenovac (cintura metropolitana di Belgrado) e Cacak, nel centro del paese, per una lunghezza complessiva di 103 chilometri. Il ministro delle Infrastrutture della Serbia, Zorana Mihajlovic, ha visitato nei giorni scorsi i cantieri lungo la sezione Obrenovac-Ljig del cosiddetto Corridoio autostradale 11. Il ministro ha voluto così verificare personalmente lo stato dei lavori in vista dell'apertura al traffico il 18 agosto. (Seb)