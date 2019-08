Business news: Azerbaigian, pensioni minime saliranno da 84 a 106 euro dal primo ottobre

- L'importo della pensione minima di lavoro in Azerbaigian aumenterà da 160 a 200 manati (84,9-106,1 euro) dal primo ottobre 2019. Lo ha riferito il ministero del Lavoro dell'Azerbaigian all’agenzia di stampa “Trend”. L’aumento delle pensioni minimo rientra in un pacchetto di riforme sociali avviato dal presidente Ilham Aliyev per migliorare il benessere della popolazione, rafforzare la protezione sociale dei pensionati e aumentare la quantità di pensioni. Le pensioni minime sono state aumentate da 116 a 160 manati già dalllo scorso primo marzo, un beneficio che ha coinvolto circa 233 mila cittadini. In base alla nuova legge, le pensioni minime di circa 660 mila persone aumenteranno sino a 200 manati. Pertanto, le pensioni minime di lavoro sono state aumentate del 72,4 per cento nel giro di pochi mesi. (Res)