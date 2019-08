Business news: Armenia, premier Pashinyan, transazioni immobiliari cresciute in un anno del 17,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le transazioni immobiliari in Armenia sono cresciute del 17,1 per cento in un anno. Lo ha affermato il primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan sul suo profilo Facebook, di fatto lodando l’andamento positivo del settore immobiliare. “Le transazioni di immobili di rilevanza industriale sono cresciute dell'11,7 per cento rispetto a luglio 2018 e del 3,1 per cento rispetto a giugno 2019. È ancora più positivo il fatto che la crescita delle transazioni si registri nei bilanci delle province e non solo di Erevan”, si legge nel post di Pashinyan. Il premier ha affermato che i volumi dei prestiti ipotecari sono cresciuti del 174 per cento a giugno 2019 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, mentre la crescita semestrale è stata del 120 per cento. (Res)