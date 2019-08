Afghanistan: Pompeo, Usa lavorano per stabilizzazione paese

- Gli Stati Uniti, su iniziativa del presidente Donald Trump, stanno lavorando per la stabilizzazione dell'Afghanistan e per il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco concordato fra il governo di Kabul e i Talebani. Lo ha affermato oggi il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in seguito all'incontro organizzato da Trump con i funzionari governativi statunitensi in merito alla situazione in Afghanistan. Secondo la Casa Bianca, "l'incontro si è svolto positivamente e i negoziati stanno andando avanti". "Restiamo impegnati per raggiungere un accordo di pace generale, che porti ad una riduzione della violenza e il cessate il fuoco, assicurando che il territorio afghano non sia più utilizzato per minacciare gli Stati Uniti e i loro alleati", ha spiegato Pompeo.(Was)