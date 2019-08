Business news: Bielorussia, presidente Lukashenko auspica revisione programma sviluppo industria ittica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di sviluppo dell’industria ittica bielorussa va modernizzato. Lo ha affermato il presidente bielorusso Aleksandar Lukashenko, in visita all’impianto per l’allevamento di trote di Lokhva, nel distretto di Kostyukovichi. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Belta”. “Cosa stiamo aspettando? Abbiamo tutte le tecnologie e il mercato adeguato per migliorare i programmi industriali. La produzione ittica deve essere almeno raddoppiata, e non solo nel distretto di Mogilev”, ha affermato Lukashenko. (Res)