Business news: Polonia, Baltic Pipe, firmato contratto tra Gaz-System e Solar Turbines

- Il contratto firmato dalla polacca Gaz-System e dall'azienda statunitense Solar Turbines nella cornice del progetto Baltic Pipe vale oltre 550 milioni di zloty (oltre 125 milioni di euro). Lo ha dichiarato in settimana Piotr Naimski, plenipotenziario del governo polacco per l'infrastruttura energetica strategica, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Il contratto riguarda la fornitura di apparecchiature per la compressione del gas ed è "la prima pietra lungo la strada del Baltic Pipe", ha detto Naimski. Alla cerimonia di firma ha partecipato anche l'ambasciatrice Usa a Varsavia, Georgette Mosbacher. (Vap)