Business news: Montenegro, bolletta elettricità media a luglio a 36 euro

- La bolletta media per il consumo di energia elettrica in Montenegro ha avuto nel mese di luglio un valore di 36,46 euro. Lo ha comunicato l'emittente "Rtcg" citando una nota dell'ente elettrico "Epcg". I consumi privati sono stati di 113.989.616 kilowattora con un aumento del 16,5 per cento rispetto al mese di giugno. L'incremento annuo è stato del 4,2 per cento. (Mop)