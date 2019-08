Business news: Kazakhstan, area Expo-2017 nella capitale continua ad attrarre visitatori

- Due anni fa nella capitale del Kazakhstan è stato creato un nuovo centro di cultura e di svago: il complesso espositivo Astana Expo-2017. Come riferisce una nota dell'ambasciata kazakha, la mostra ha attirato importanti flussi di turisti e residenti della città che hanno apprezzato l'atmosfera di innovazione e conoscenza, lo spirito internazionale e festoso dell'evento. A due anni dalla fiera internazionale Astana Expo-2017, il suo patrimonio - padiglioni espositivi, infrastrutture di prima classe, territorio ricco di “soluzioni intelligenti” - opera regolarmente come centro di attrazione per turisti, uomini d'affari, investitori, scienziati e serve con successo l'economia della capitale e del paese. Nel discorso finale durante la cerimonia della chiusura dell’esposizione Astana Expo-2017, il primo presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, ha sottolineato l'importanza di un uso efficiente dei padiglioni. (Res)