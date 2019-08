Business news: Georgia, gruppo Usa Conti lascia consorzio porto di Anaklia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di investimento statunitense Conti ha lasciato il consorzio di sviluppo di Anaklia, impegnato nella costruzione del porto in acque profonde nella città costiera georgiana. È quanto riferito dalla direzione generale del consorzio che tuttavia non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni ai media locali. Il gruppo Conti era uno dei maggiori azionisti del consorzio di sviluppo di Anaklia. Nelle ultime settimane sono diventate sempre più evidenti le difficoltà del governo, fra i sostenitori del progetto del porto di Anaklia, di reperire fondi da trasferire al consorzio che si dovrebbe occupare della realizzazione del nuovo scalo sul Mar Nero. Alla fine del mese di luglio il consorzio di sviluppo di Anaklia ha rilasciato una nota in cui si affermava che la violazione delle scadenze per ottenere alcuni finanziamenti non avrebbe influito sui termini di costruzione. (Res)