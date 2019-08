Brasile: carico di rifiuti tossici dagli Usa bloccato nel porto di Navegantes (2)

- All'arrivo in Brasile, un controllo ha sollevato il sospetto che il carico contenesse rifiuti contaminati. "Alla prima verifica avremmo potuto già annunciare il divieto di attracco definitivo, ma abbiamo deciso di chiedere comunque prima un rapporto tecnico", ha affermato Robetti. Secondo i documenti falsi, il carico ufficialmente trasportava frammenti e residui di vetro, ma i tecnici di Ibama e Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria (Anvisa) hanno identificato il carico come tubi catodici di scarto utilizzati nei vecchi televisori. L'importazione di questo materiale è vietata dalla Convenzione di Basilea, che controlla la circolazione dei rifiuti pericolosi tra i paesi: Brasile e Stati Uniti sono firmatari dell'accordo. Il carico, che non avrebbe potuto lasciare gli Usa, dovrà tornare al porto di partenza. (Brb)