Argentina: settimana chiude con svalutazione del 25 per cento e differenziale raddoppiato (2)

- Nel quadro della crisi aperta dalla forte svalutazione il governo argentino ha emesso oggi un decreto che congela i prezzi della benzina per 90 giorni. "Data la repentina svalutazione e l'attuale contesto economico e sociale si considera necessario assicurare la fornitura di combustibile nel mercato interno a un prezzo stabile per un periodo di novanta giorni", si legge nel testo del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'iniziativa del governo apre tuttavia l'incognita se a partire da questo momento non si registreranno carenze nella distribuzione. Il governo è infatti andato avanti con questa iniziativa annunciata ieri nonostante la forte opposizione mostrata dalle principali compagnie del settore. Lo stesso direttorio della compagnia petrolifera di Stato, Ypf, società quotata in borsa e con azionisti privati, si era duramente opposto all'iniziativa denunciando possibili gravi danni all'azienda e perdite per oltre 1 miliardo di dollari. (segue) (Abu)