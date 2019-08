Canada-Usa: colloquio Trudeau-Trump su relazioni con Cina e situazione Hong Kong

- Il premier canadese Justin Trudeau ha avuto una conversazione telefonica con il presidente Usa Donald Trump per discutere di temi dell’agenda internazionale. Nello specifico, i due leader hanno affrontato i temi relativi alle proteste in corso ad Hong Kong e alla detenzione di due cittadini canadesi in Cina, come ha reso noto l’ufficio di presidenza del Canada. Le autorità di Pechino hanno imprigionato due cittadini del paese nordamericano successivamente all’arresto lo scorso dicembre del direttore finanziario di Huawei Meng Wanzhou a Vancouver, su mandato Usa. (Res)