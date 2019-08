Business news: ministro Finanze serbo, presto accordo su aumento salario minimo

- Il ministro delle Finanze della Serbia, Sinisa Mali, ha detto di aspettarsi presto un accordo sull'aumento del salario minimo nel paese: secondo quanto riporta oggi l'emittente "Rts", Mali ha detto di attendersi "un significativo aumento" per il salario minimo del 2020. Lo scorso 6 agosto il ministro e delle politiche sociali della Serbia, Zoran Djordjevic, e il ministro delle Finanze Sinisa Mali hanno avuto una riunione consultiva per discutere dello stesso tema. L'incontro ha preceduto l'avvio delle trattative con i sindacati e l'Unione dei datori di lavoro. Il ministro Mali ha ricordato che il salario minimo è stato aumentato del 18,6 per cento negli ultimi due anni. Il ministro Djordjevic ha confermato la volontà da parte delle istituzioni governative di trovare una soluzione di compromesso. (Seb)