Brasile: carico di rifiuti tossici dagli Usa bloccato nel porto di Navegantes

- Gli agenti della dogana del porto di Navegantes, nello stato di Santa Catarina, hanno bloccato l'attracco alla banchina di una nave che trasportava 353 chili di rifiuti tossici provenienti dagli Stati Uniti. Il carico, diviso in 15 container, è arrivato in porto all'inizio di agosto, ed è stato trattenuto in attesa delle verifiche sulla composizione del carico. Secondo quanto riferito dall'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama), i cui tecnici hanno effettuato i test, i rifiuti hanno una concentrazione di piombo dell'11,7 per cento, oltre ad altri metalli pesanti. Secondo il capo ispettore doganale, Luis Gustavo Robetti, il carico era stato monitorato sin dalle sue origini. (segue) (Brb)