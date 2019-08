Argentina: settimana chiude con svalutazione del 25 per cento e differenziale raddoppiato (3)

- L'iniziativa del governo rientra all'interno di un pacchetto di misure anticrisi adottate dall'esecutivo dopo la violenta svalutazione del peso sul dollaro, effetto dell'incertezza politica derivata dal risultato delle elezioni primarie. In questo senso il governo Macri ha annunciato anche un decreto per eliminare l'Iva dai prodotti del paniere di base. L'iniziativa, che riguarda prodotti essenziali come pane, latte, pasta e zucchero, "è per alleviare la situazione degli argentini", ha dichiarato il presidente in un messaggio registrato. "Si tratta di una misura destinata a contenere l'impatto della svalutazione sui prezzi e sul salario reale", ha aggiunto da parte sua il ministro della Produzione, Dante Sica. La cancellazione dell'Imposta al valore aggiunto, ha chiarito inoltre Sica, avrà un costo equivalente a circa 160 milioni di euro al cambio corrente. (segue) (Abu)