Usa: corte appello federale conferma restrizioni a diritto asilo in Texas e New Mexico

- Una corte d’appello federale statunitense ha accordato il permesso all’amministrazione presidenziale di imporre restrizioni al diritto di asilo in Texas e New Mexico. Lo rende noto l’emittente televisiva Usa “Cnn”, rivelando come la nona corte d’appello abbia rivisto la precedente ingiunzione di un tribunale distrettuale che impediva restrizioni all’asilo. Tale ingiunzione, secondo quanto deciso dalla corte d’appello, potrà valere solo negli Stati della California e dell’Arizona. Per i richiedenti asilo in Texas e New Mexico sarà invece in vigore il regolamento emanato dai Dipartimenti di Giustizia e Sicurezza nazionale a luglio, che proibisce ai migranti residenti o in arrivo da un terzo paese di chiedere asilo negli Stati Uniti, andando ad applicarsi in particolare a quelli provenienti dal Messico.(Was)