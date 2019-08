Usa: caso Epstein, autopsia conferma ipotesi suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte del miliardario statunitense Jeffrey Epstein è dovuta a suicidio per impiccagione. Questo quanto stabilito dall’autopsia effettuata sulla salma dell’uomo dal personale del centro di esame di New York, come riferisce il “Washington Post”. Epstein è stato trovato morto sabato scorso nella sua cella nel centro di detenzione federale di Manhattan, dove era recluso per le accuse di decine di abusi sessuali su delle minori. (Was)