Difesa: fonti stampa, Usa pronti a vendere caccia F-16 a Taiwan per 8 miliardi di dollari

- L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump sarebbe pronta a vendere caccia F-16 a Taiwan per una somma pari a 8 miliardi di dollari. Lo ha reso noto un funzionario Usa, ripreso dal “New York Times. Il Dipartimento di Stato ha approvato la vendita degli aerei militari, e il Congresso non dovrebbe opporsi a tale scelta, ha aggiunto il funzionario citato dal quotidiano Usa. La mossa di vendere gli F-16 a Taiwan si inserisce inevitabilmente nel complicato rapporto creatosi fra gli Stati Uniti e la Cina, con il rischio di esacerbare le tensioni, nota il “New York Times". (Was)