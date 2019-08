Hong Kong: si dimette direttore esecutivo compagnia Cathay Pacific Airways (4)

- I media di Stato cinesi hanno scritto che i manifestanti anti-governativi che da oltre 10 settimane inscenano massicce proteste a Hong Kong stanno “chiedendo l’autodistruzione”, ed hanno diffuso immagini di convogli dell’Esercito popolare di liberazione cinese ammassarsi vicino al perimetro dell’ex colonia britannica. Stamattina, frattanto, è tornato a parlare in pubblico anche il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam: le “attività illegali in nome della libertà”, ha detto Lam, danneggiano lo Stato di diritto e la ripresa economica dell’hub finanziario asiatico. Dopo le nuove manifestazioni e violenze verificatesi nel fine settimana, le autorità cinesi hanno avvertito che le manifestazioni nella città semi-autonoma evidenziano “i prodromi del terrorismo”, e che le violenze devono essere punte con severità, “senza alcuna indulgenza o pietà”. (segue) (Was)