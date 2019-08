Brasile: deforestazione Amazzonia aumentata del 15 per cento negli ultimi 12 mesi (6)

- Nel dibattito è intervenuta anche l'organizzazione non governativa Greenpeace, che ha denunciato come le politiche attuate dal governo brasiliano di Jair Bolsonaro stiano distruggendo l'Amazzonia. L'Ong riporta i dati dei rilevamenti satellitari e acquatici dell'agenzia spaziale statunitense Nasa e dell'Inpe. Il coordinatore delle politiche pubbliche di Greenpeace, Marcio Astrini, ha pesantemente criticato la condotta del governo, che in una conferenza stampa ha screditato gli istituti che hanno effettuato le ricerche e contestato i dati della deforestazione. "Il presidente e tre ministri hanno criticato le prove scientifiche per un'ora e hanno cercato di mascherare la realtà. Inoltre, non hanno fornito alcuna soluzione concreta al vero problema della deforestazione", ha detto Astrini commendando la conferenza stampa tenuta ieri, 1 agosto, dal presidente Bolsonaro insieme con i ministri dell'Ambiente, Ricardo Salles, degli Esteri, Ernesto Araujo e della Sicurezza istituzionale, Augusto Heleno. (segue) (Brb)