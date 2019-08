Brasile: deforestazione Amazzonia aumentata del 15 per cento negli ultimi 12 mesi (8)

- Ieri Bolsonaro è tornato sul tema affermando che "cattivi brasiliani" stanno portando avanti una campagna divulgando numeri falsi sul disboscamento dell'Amazzonia. La dichiarazione è stata fatta durante una cerimonia per inaugurare la prima fase di un impianto solare galleggiante installato nel bacino idrico della città di Bahia. "L'Amazzonia ha un potenziale indicibile. Ecco perché alcuni cattivi brasiliani osano fare campagne con numeri falsi contro la nostra Amazzonia. Noi dobbiamo superare tutto questo per mostrare al mondo che il governo è cambiato e che dobbiamo tenere l'Amazzonia per noi, senza rinunciare a sfruttarla in modo sostenibile", ha detto Bolsonaro. (Brb)