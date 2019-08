Brasile: deforestazione Amazzonia aumentata del 15 per cento negli ultimi 12 mesi (4)

- Il direttore dell'Inpe, dal canto suo, ha risposto duramente alle critiche del presidente Bolsonaro. Nel corso di un'intervista per il quotidiano "O Estado de Sao Paulo", ha definito il presidente "pusillanime e codardo", bollando le sue affermazioni come "chiacchiere da bar". "Il signor Jair Bolsonaro deve capire che un presidente della Repubblica non può parlare in pubblico, specialmente in una conferenza stampa, come se fosse in un bar. Ha fatto commenti impropri, infondati e ha fatto attacchi inaccettabili. Non solo per me, ma per le persone che lavorano per la scienza", ha affermato Galvao. Pochi giorni dopo Galvao veniva rimosso dal suo incarico. "Il mio discorso sul presidente ha generato imbarazzo, quindi sarò licenziato", ha detto Ricardo Galvao parlando alla stampa. Pochi giorni dopo Galvao veniva rimosso dal suo incarico. "Il mio discorso sul presidente ha generato imbarazzo, quindi sarò licenziato", ha detto Ricardo Galvao parlando alla stampa. (segue) (Brb)