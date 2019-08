Usa: Maguire assume incarico come nuovo direttore Intelligence nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ammiraglio Joseph Maguire ha assunto ufficialmente l’incarico di direttore facente funzione dell’Intelligence nazionale Usa, dopo la dipartita di Dan Coats dall’agenzia. “Sono onorato che il presidente mi abbia scelto come direttore ad interim dell’Intelligence nazionale, e di seguire le orme di Dan Coats. Mi aspetto di lavorare con i miei colleghi per rispondere alle minacce odierne”, ha affermato Maguire. (segue) (Was)