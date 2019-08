Usa-Pakistan: Trump a colloquio con Khan, focus su riduzione tensioni con India su Kashmir

- Il presidente statunitense Donald Trump ha avuto una conversazione telefonica con il premier pakistano Imran Khan, in merito alle tensioni con l’India per la disputa sul Kashmir. Il capo dello Stato Usa ha rilevato l’importanza di allentare l’escalation avutasi negli ultimi giorni, come ha affermato il vicesegretario stampa della Casa Bianca, Hogan Gidley. “Il presidente ha messo in evidenza la necessità da parte di India e Pakistan di ridurre le tensioni attraverso il dialogo bilaterale sulla situazione nel Jammu e Kashmir”, ha spiegato Gidley. Trump e Kahn hanno inoltre discusso la possibilità di migliorare le relazioni bilaterali fra Stati Uniti e Pakistan. (segue) (Was)