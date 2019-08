Usa-Pakistan: Trump a colloquio con Khan, focus su riduzione tensioni con India su Kashmir (2)

- L'esercito pakistano sostiene che le truppe indiane hanno aperto il fuoco lungo la linea di controllo nella contesa regione del Kashmir, uccidendo un altro soldato e portando il bilancio delle vittime a sei in meno di 24 ore. Il portavoce dell'esercito, il maggiore generale Asif Ghafoor in un tweet ha dichiarato che "un altro coraggioso soldato ha perso la vita in servizio" nella città di Buttal. In precedenza, ufficiali indiani hanno confermato l’uccisione dei tre militari pakistani e hanno negato che gli scontri a fuoco siano costati la vita a personale militare indiano. Entrambi i paesi affermano di aver risposto ad azioni offensive provenienti dalla parte opposta del confine. Il Pakistan ha convocato il capo della delegazione indiana a Islamabad per contestare a Nuova Delhi “violazioni gratuite del cessate il fuoco” lungo la Linea di controllo. Islamabad ha già espulso l’Alto commissario indiano a Islamabad e sospeso gli scambi e i trasporti bilaterali, in risposta alla decisione dell’India di revocare lo statuto autonomo speciale di cui godeva il Kashmir indiano, a maggioranza musulmana. (segue) (Was)