Usa-Pakistan: Trump a colloquio con Khan, focus su riduzione tensioni con India su Kashmir (3)

- Nei giorni scorsi il premier pakistano Imran Khan aveva avvertito che l'India stava pianificando azioni militari nella zona del Kashmir posta sotto il controllo pakistano. "L'esercito pakistano possiede informazioni certe sul fatto che stanno cercando di fare qualcosa nel Kashmir pakistano", ha affermato Khan durante un discorso in diretta televisiva a Muzaffarabad, la capitale del Kashmir pakistano. Secondo Khan, l'India starebbe ponendo in atto tali misure per "distogliere l'attenzione del resto del mondo su quello che fanno in Kashmir dopo il coprifuoco". Per Khan, l'abrogazione dell'articolo 370 dalla costituzione indiana, con cui viene revocato lo status di autonomia speciale del Jammu e Kashmir, risponde a una precisa intenzione di "modificare la demografia" del Kashmir. (segue) (Was)